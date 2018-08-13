قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن الإجراءات الأمريكية المتخذة ضد بلاده في الآونة الأخيرة تعتبر بمثاية طعنة في ظهر تركيا.
إردوغان: "الإجراءات الأمريكية الأخيرة طعنة في ظهر تركيا"
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إردوغان: "الإجراءات الأمريكية الأخيرة طعنة في ظهر تركيا"
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية أيضا الاثنين إن اقتصاد البلاد قوي وإن أحدا لا يجب أن يلتفت إلى الأخبار والتحركات التي تندرج تحت بند التكهنات والمضاربة.
أضاف في تعليقات عبر تويتر أن وزارة الخزانة والبنك المركزي والهيئة المعنية بالرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال وغير ذلك من المؤسسات تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.