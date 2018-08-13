شاهد: جدارية عملاقة لأسطورة الموسيقى التصويرية موريكوني في اليونان

تتابهى لاريسا، إحدى المدن الصغيرة في سط اليونان، بكونها "النادي الوحيد للمعجبين" بالمايسترو الإيطالي الشهير، إنيو موريكوني، صانع موسيقى الأفلام العريق.
وألف موريكوني أعملاً موسيقي لنحو 400 شريط سينمائي، وتعامل مع عباقرة السينما الإيطالية مثل سيرجيو ليونيه وبيار باولو بازوليني وداريو أرجينتو.
وأنجزت لاريسا جدارية كبيرة للموسيقي الإيطالي الحائز على جائزة الأوسكار، في خطوة جديدة تشير إلى مدى إعجاب سكّان المدينة الصغيرة. بأعمال الإيطالي الموسيقية.
وقام الفنان اليوناني أستيريوس لاسكاريس بإنجاز الجدارية الضخمة.
ويقول كوستانتينوس باباكوستاس، رئيس جمعية أصدقاء موسيقى إنيو موريكوني اليونانية التي تضمّ نحو ألف عضوٍ، إنه أراد أن "تكون الجدارية مرئية من قبل الجميع".
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ويضيف باباكوستاس "الجدارية مرئية بوضوح. أردنا رسماً واضحاً عنه، ونريد أن تبقى هذه الجدارية دائماً في مدينتنا، أن تكون رائعة وعظيمة مثل أعماله الموسيقية المتنوّعة".
وسيبلغ موريكوني 90 عاماً هذه السنة وهو ما زال يقدّم للسينما وللموسيقى وسيقدّم عدّة عروض من ألبومه الموسيقي الأخير "الموسيقى في السنوات الستين".