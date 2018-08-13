الإجراءات الأمنية في منطقة شينجيانغ ساعدت في منع وقوع "مأساة كبرى"

قالت صحيفة رسمية صينية يوم الاثنين 13 أغسطس / آب إن تشديد الإجراءات الأمنية في منطقة شينجيانغ المضطربة غرب البلاد ساعد في منع وقوع "مأساة كبرى" في أول رد من بكين على تقرير من الأمم المتحدة انتقد الأوضاع هناك.

وقالت لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها عن احتجاز نحو مليون من أقلية الويغور، وأغلبها من المسلمين، في الصين فيما يشبه "معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية".

وتقول الصين إن منطقة شينجيانغ تواجه تهديدا خطيرا بسبب التشدد الإسلامي والانفصاليين الذين يخططون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية الويغور، التي تعتبر المنطقة موطنها، والأغلبية من عرقية هان الصينية.