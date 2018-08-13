اعتصام المئات بصنعاء للتنديد بالهجمة الجوية لـ "التحالف" على صعدة

اعتصم المئات من النساء والأطفال اليمنيين مقر الأمم المتحدة في صنعاء اليوم الاثنين للتنديد بالضربات الجوية الأخيرة التي شنتها طائرات التحالف بقيادة السعودية على حافلة في شمال البلاد.

وشارك في الاعتصام، إلى جانب الأطفال والنساء، ممثلون عن مختلف منظمات المجتمع المدني، ورفع المشاركون اليافطات ورددوا الهتافات المنددة بالقصف الذي طال الحافلة بصعدة في هجوم يعدّ واحداً من أعنف الهجمات على مدنيين في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.