اعتصام المئات بصنعاء للتنديد بالهجمة الجوية لـ "التحالف" على صعدة

اعتصم المئات من النساء والأطفال اليمنيين مقر الأمم المتحدة في صنعاء اليوم الاثنين للتنديد بالضربات الجوية الأخيرة التي شنتها طائرات التحالف بقيادة السعودية على حافلة في شمال البلاد.
وشارك في الاعتصام، إلى جانب الأطفال والنساء، ممثلون عن مختلف منظمات المجتمع المدني، ورفع المشاركون اليافطات ورددوا الهتافات المنددة بالقصف الذي طال الحافلة بصعدة في هجوم يعدّ واحداً من أعنف الهجمات على مدنيين في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقالت الوزيرة في حكومة الشباب اليمنية والمشاركة في الاعتصام: "إننا ندعو الأمم المتحدة والعالم وبأسره أن يلتفتوا إلى معاناة الشعب اليمني لما يتعرض له من عدوان غاشم على أطفال عزّل".
تشييع الأطفال
وكان آلاف اليمنيين شيّعوا اليوم جثامين عشرات الأطفال الذين قضوا في القصف الجوي للتحالف في مدينة صعدة، حيث كان طه متوكل وزير الصحة لدى الحوثيين قال: إن التقديرات تفيد ان عدد القتلى 51 منهم 40 طفلا وإن 79 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح منهم 56 طفلا. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العدد نفسه نقلا عن السلطات في صعدة.
ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين اليوم عن مسؤول بقطاع الصحة قوله: إن طفلا آخر توفي متأثرا بجراحه مما يرفع عدد القتلى إلى 52 قتيلا.
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وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال يوم الجمعة إنه سيجري تحقيقا في الضربة الجوية التي قتلت عشرات الأطفال في اليمن في تغير واضح في موقفه بشأن الهجوم الذي وصفته الرياض في البداية بأنه عمل عسكري مشروع ضد أعدائها الحوثيين.
هجوم "مروّع"
وأثارت الضربة التي نفذها التحالف المدعوم من الغرب غضب الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كما ندد بها مسؤولون من الأمم المتحدة.
وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان يوم الجمعة إن الهجوم "المروع" على الحافلة يعكس "وصول الحرب (اليمنية) الوحشية إلى نقطة بالغة السوء".
دعوات للتحقيق
ودعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إلى إجراء تحقيق "نزيه وشفاف" بعد أن أطلع مسؤول كبير في الأمم المتحدة المجلس على ملابسات الضربة في جلسة مغلقة.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة التي أصابت الحافلة التي كانت تمر من سوق ببلدة ضحيان في محافظة صعدة معقل الحوثيين.
ورحبت حركة الحوثي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الضربات الجوية التي نفذها التحال.
وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في تغريدة على تويتر "نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومستعدون للتعاون".
وتقدم الولايات المتحدة وقوى غربية اخرى السلاح ومعلومات المخابرات للتحالف وانتقدتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بسبب الضربات الجوية للتحالف التي قتلت مئات المدنيين في مستشفيات ومدارس وأسواق.
وقالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية لم تشارك في الضربة الجوية يوم الخميس. وحثت وزارة الخارجية الأمريكية التحالف الذي تقوده السعودية على "إجراء تحقيق مفصل يتسم بالشفافية".
ويقول التحالف إنه لا يتعمد مهاجمة أهداف مدنية وإنه شكل لجنة للتحقيق فيما يتردد عن سقوط أعداد من الضحايا في ضربات جوية لكن اللجنة برأت التحالف في أغلب الحالات.