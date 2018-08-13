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إندونيسيا

ارتفاع عدد قتلى زلزال أندونيسيا إلى 430 شخصا

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ارتفاع عدد قتلى زلزال أندونيسيا إلى 430 شخصا

ارتفاع عدد قتلى زلزال أندونيسيا إلى 430 شخصا
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قالت السلطات الإندونيسية يوم الاثنين إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي وقع في جزيرة لومبوك السياحية الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 430 شخصا في حين تجاوز حجم الأضرار التي لحقت بالجزيرة خمسة تريليونات روبية (342 مليون دولار).

وفر أكثر من 350 ألف شخص من ديارهم بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة ولجأوا إلى خيام أو مبان مؤقتة في المزارع وفرتها لهم الحكومة. وتقول السلطات إن المساعدات تصل ببطء إلى بعض المناطق الأكثر تضررا بسبب بعدها.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في بيان "الأضرار والخسائر هائلة".

وأضاف "سيحتاج الأمر إلى تريليونات الروبيات.. وإلى وقت طويل لإصلاح حياة السكان والاقتصاد في نوسا تينجارا بارات" مشيرا إلى الإقليم الذى تقع به لومبوك، لافتاً إلى أن المساكن والمباني العامة تكبدت معظم الأضرار.

وزار الرئيس جوكو ويدودو يوم الاثنين الجزيرة التي تقع إلى الشرق مباشرة من جزيرة بالي، أشهر المزارات السياحية في البلاد، للمرة الثانية منذ وقوع زلزال أقل قوة في المنطقة في 29 يوليو تموز. وطالب ويدودو بتكثيف عمليات البحث والإغاثة.

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