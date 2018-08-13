ارتفاع عدد قتلى زلزال أندونيسيا إلى 430 شخصا

قالت السلطات الإندونيسية يوم الاثنين إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي وقع في جزيرة لومبوك السياحية الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 430 شخصا في حين تجاوز حجم الأضرار التي لحقت بالجزيرة خمسة تريليونات روبية (342 مليون دولار).
وفر أكثر من 350 ألف شخص من ديارهم بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة ولجأوا إلى خيام أو مبان مؤقتة في المزارع وفرتها لهم الحكومة. وتقول السلطات إن المساعدات تصل ببطء إلى بعض المناطق الأكثر تضررا بسبب بعدها.
وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في بيان "الأضرار والخسائر هائلة".
وأضاف "سيحتاج الأمر إلى تريليونات الروبيات.. وإلى وقت طويل لإصلاح حياة السكان والاقتصاد في نوسا تينجارا بارات" مشيرا إلى الإقليم الذى تقع به لومبوك، لافتاً إلى أن المساكن والمباني العامة تكبدت معظم الأضرار.