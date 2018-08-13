ذكر التلفزيون الإيراني أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي حظّر إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، رافضاً بذلك عرضاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الفائت، لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.
خامنئي يستبعد حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة
خامنئي يستبعد حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة
ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله "أحظر عقد أي محادثات مع أمريكا... أمريكا لن تفي أبداً بتعهداتها في المحادثات... إنها لا تقدم سوى كلمات جوفاء..."
واستبعد المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وقال إن "الحرب لن تقع ولن نتفاوض، وهذا ملخص الكلام الذي يجب أن يعرفه كل الشعب الإيراني".
للمزيد على يورونيوز:
- ما هي أبرز الشركات الأوروبية التي ستتأثر بالعقوبات الأمريكية على إيران؟
- السعودية تصدر أحكاما بالإعدام على 4 أشخاص بتهمة التجسس لمصلحة ايران
- نجل شاه إيران الراحل يشيد بترامب في دعمه للاحتجاجات
وعزا المرشد الأعلى انهيار العملة الإيرانية لأسباب داخلية تتعلق بسوء الإدارة وليس بفعل العقوبات.
وكانت فقدت العملة الإيرانية الريال 70٪ من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50٪.
واعترف خامنئي بمعاناة الشعب الإيراني، وقال إن "هناك فئات من الشعب تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والسكن ومختلف الضغوط".
ويواجه الشارع الإيراني اضطرابات وتوترات منذ أشهر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتنديداً بإنفاق أموال الدولة على الحروب العسكرية الخارجية خصوصاً في العراق وسورية واليمن، وفاقم من تدهور الأوضاع مؤخراً إعلان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات ضد طهران وضرورة التغيير فيها.