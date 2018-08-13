مهاتير محمد ينتقد ترامب "ومصطلح "معاداة السامية"

قال رئيس الحكومة الماليزية مهاتير محمد إن"مصطلح معاداة السامية تم اختراعه لمنع الناس من انتقاد اليهود على أفعال خاطئة قاموا بها"، ودفع في هذا السياق عن حقه في الانتقاد قائلاً: "يجب أن نكون قادرين على انتقاد الجميع".

جاء ذلك خلال مقابلة موسّعة أجراها مهاتير مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قبيل توجهه إلى العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة له منذ عودته إلى الرئاسة خلال الانتخابات التي شهدتها ماليزيا قبل 3 أشهر.

وطالت انتقادات رئيس الوزراء الماليزي زعماء الغرب، بما فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان وصفه بأنه "شخص خاطئ"، خلال مقابلة مع أسوشيتد برس العام الماضي.

ويعدّ مهاتير محمد مناصراً للقضية الفلسطينية، وفور إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، أيلول/ديسمبر الماضي، نعت مهاتير محمد الرئيس الأمريكي بـ"الشرير".

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وقال مهاتير، خلال مقابلة بتتها الوكالة الاثنين، "لم يعط ترامب أي إشارة تحثني على تغيير وجهة نظري حياله، إنه يغير رأيه على مدار الساعة، أعني أنه من الصعب التعامل مع شخص غير ثابت في تفكيره".