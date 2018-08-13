صعدة تشيّع جثامين أطفال قتلوا في هجوم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

شيّع آلاف اليمنيين اليوم الاثنين جثامين عشرات الأطفال الذين قضوا في الضربات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية يوم الخميس في محافظة صعدة.

وكانت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قالت في بيان يوم الجمعة إن الهجوم "المروع" على الحافلة يعكس "وصول الحرب (اليمنية) الوحشية إلى نقطة بالغة السوء".