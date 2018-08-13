والد ميغان ماركل يخاف ألا يرى ابنته مرة أخرى

كتبت صحيفة صن يوم الاثنين تقول أن توماس ماركل لم يتحدث مع ابنته ميغان منذ حفل زفافها على الأمير البريطاني هاري وإنه يخشى ألا تتصل به مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله "لا أتوقع أن أراها أو أسمع منها مرة أخرى لكن لا بأس".