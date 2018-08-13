استقالة وزير نرويجي بسبب زيارته لإيران يصحبة صديقته الإيرانية

استقال وزير المصائد النرويجي يوم الاثنين 12 أغسطس / آب بعد أن أقر في وقت سابق بمخالفة البروتوكولات الحكومية الأمنية خلال زيارة خاصة إلى إيران الشهر الماضي.
ولم يبلغ الوزير بير ساندبرج زملاءه بمكانه كما أخذ معه هاتفه المحمول الذي منحته له الحكومة. ووبخت إرنا سولبرج رئيسة الوزراء ساندبرج لمخالفته قواعد السفر الحكومية.
وتعرض ساندبرج (58 عاما)، وهو نائب زعيم حزب التقدم النرويجي المناهض للهجرة، لانتقادات أيضا من داخل حزبه لاصطحابه صديقته إيرانية الأصل (28 عاما) في الرحلة.
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وقالت رئيسة الوزراء إنها أمرت ساندبرج بتسليم هاتفه للشرطة لفحصه لكن لا تزال هناك انتقادات من أحزاب المعارضة في البرلمان التي تشكك في كفاءة الحكومة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.
وذكر مكتب رئيسة الوزراء أن وزير المصائد الجديد سيكون هارلد توم نسفيك وهو عضو مخضرم في حزب التقدم.