شاهد: رئيس الحكومة الباكستانية السابق في أوّل ظهور علني له منذ سجنه الشهر الماضي

مثل رئيس الحكومة الباكستانية السابق، نواز شريف، أمام محكمة في إسلام آباد، يوم الإثنين، في أولّ مثول له أمام القضاء الذي وجّه له ولأسرته ثلاث تهمٍ جديدة.
وقام الصحافيون بمتابعة سيارة الأمن التي نقلت شريف إلى مقر المحكمة، وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس الوزراء السابق منذ تمّت إدانته في تموز / يوليو الماضي.
ويمضي شريف فترة محكومية تبلغ عشر سنوات في سجن راولبندي جنوب العاصمة، بعد إدانته بتهم فساد من قبل محكمة باكستانية، بينما حكم على ابنته بالسجن لمد سبع سنوات على خلفية فضيحة شراء شقق فخمة في العاصمة البريطانية لندن.