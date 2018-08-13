شاهد: عشرات الأشخاص ينقذون سيارة قبل أن تبتلعها حفرة
انبرى عشرات المارة في مقاطعة شنشى شمال غرب الصين، لسحب سيارة كادت تسقط في حفرة ضخمة تشكلت بعد تصدع وتحطم مفاجئ بعد أمطار غزيرة.
وكانت الحفرة التي مساحتها نحو 30 مترا مربعا تقع في منتصف الطريق خارج أحد الأحياء في مدينة يانان، قد ابتلعت سيارتين متوقفتين، قبل أن تقترب من ابتلاع الثالثة!
وتظهر لقطات الفيديو إسراع أكثر من 30 من المارة إلى الموقع، وإمساكهم بحبل طويل بعد ربطه بالجزء الأمامي من السيارة المترنحة على الهاوية، حيث تم سحب السيارة وإنقاذها. وتم لاحقاً تطويق المكان من قبل شرطة المرور بينما تجرى أعمال الصيانة.