شاهد: رونالدو يسجل أول أهدافه لصالح يوفنتوس

ثماني دقائق فقط انتظرها مشجعو نادي يوفنتوس الإيطالي من لاعبهم الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو ليسجل أول أهدافه في مباراة ودية مع الفريق الشاب لنادي يوفنتوس الأحد 12 أغسطس / آب، في فيلار بيروسا القريبة من تورينو.
وبعد عشرة دقائق ضغط على اللاعب ريكاردو كابيليني ليسجل على نفسه لتصبح النتيجة 2-0.
النتيجة والتي انتهت بـخماسة نظيفة تمكن فيها الأرجنتيني باولو ديبالا من تسجيل هدفين ليضيف كلوديو مارشيسيو الهدف الخامس، إلا أن المباراة توقفت في الدقيقة 72 عندما اقتحم مشجعو النادي أرض الملعب وهو تقليد معمول به منذ سنوات طويلة.
وكان رونالدو والذي فاز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات قد فاجأ محبيه من مشجعي نادي ريال مدريد عندما قرر أن ينتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بمبلغ 112 مليون يورو.
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أما أول المباريات الرسمية التي سيخوضها رونالدو مع يوفنتوس فسيواجه فيها فريق كييفو فيرونا في 18 من الشهر الجاري، في مباراة افتتاحية للدوري الإيطالي.