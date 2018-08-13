قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين إنه "من المقرر في المستقبل القريب" عقد قمة رباعية بشأن سوريا بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.
لافروف يبحث عقد قمة رباعية بشأن سوريا في أنقرة
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لافروف يبحث عقد قمة رباعية بشأن سوريا في أنقرة
وذكرت أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء لبحث الاجتماع الرباعي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، كما سيشارك في اجتماع سفراء وممثلي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية.
ومن المقرر إجراء المحادثات يوم 7 أيلول/ سبتمبر المقبل في مدينة إسطنبول كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
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