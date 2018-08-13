روسيا تستعرض عضلاتها عبر شريط دعائي يظهر مهارات قواتها الجوية

احتفلت روسيا يوم الأحد 12 أغسطس بالذكرى 106 لإنشاء سلاح الجو في الجيش الروسي. وبهذه المناسبة، نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط دعائي يظهر المهارات القتالية الفائقة لترسانتها الجوية.
ويظهر في الشريط الذي كان مصحوبا بموسيقى عسكرية دراماتيكية، العديد من المقاتلات والقاذفات والمروحيات التابعة لسلاح الجو الروسي، يقوم بعضها بإطلاق النيران الكثيفة في مشاهد مؤثرة.
من جانبه، قال قائد القوات الجوية الروسية أندريه يودين إن الرئيس بوتين يولي اهتماما خاصا بسلاح الجو وأن القوات الجوية ستحصل قريبا على ترسانة جديدة من الطائرة فائقة الجودة، ستساعدها في إصابة أهدافها بدقة عالية.
وأضاف يودين أن القوات الجوية تحصل سنويا على أكثر من مائة طائرة مقاتلة ومروحية جديدة. وهذا بالإضافة إلى العمل المستمر على تمنية البنية الأساسية للمجال الجوي، بما في ذلك الدفاع الجوي والجوانب الهندسية المتعددة المرتبطة به.
وتم إنشاء سلاح الجو الروسي في العام 1912، وشارك منذ ذلك الحين في كل الحروب النزاعات التي انخرطت فيها موسكو، سواء في عهد الاتحاد السوفيتي أو ما بعده. وكان الطيارون الروس أول من يحصل على لقب "بطل" وهو أعلى وسام في الاتحاد السوفيتي السابق.
وقرر الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين للمرة الأولى الاحتفال بيوم سلاح الجو الروسي في العام 1997.