التحالف العربي: نستهدف قادة وأسلحة الحوثيين حسب قواعد القانون الدولي الإنساني

وعد التحالف الذي تقوده السعودية، بإجراء تحقيق شامل في الضربات الجوية التي تسببت في سقوط عشرات من الأطفال في محافظة صعدة بشمال اليمن، دون الاعتراف بمسؤوليته عن الهجوم.

وأدلى فريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقد في الرياض، قائلاً ان الحادث مازال قيد التحقيق.