ترامب يهاجم مساعدته السابقة وينعتها بتشكيلة من الألفاظ النابية

استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدته السابقة ونجمة برنامج تلفزيون الواقع الشهير "المتمرّن"، أوماروسا مانيغولت نيومان يوم الاثنين ناعتاً إياها بـ "الشريرة" و"الوضيعة".
وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات على "تويتر": "إن أوماروسا الحمقاء التي تم طردها ثلاث مرات من التدريب، الآن تطرد للمرة الأخيرة".
وجاءت تعليقات ترامب بعد الإفراج العلني عن المحادثات المسلجة بين مانيغولت نيومان ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض جون كيلي التي توثق فصلها من موظفي البيت الأبيض.
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وفي وقت سابق، أصدرت مانيجولت نيومان تسجيلًا لمحادثة هاتفية مع ترامب زعمت أنها حدثت بعد أن طردتها كيلي، وفي التسجيل، يبدو أن ترامب متفاجئ بطلب أوماروسا إنهاء عملها في البيت الأبيض.