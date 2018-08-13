قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الكوريتين اتفقتا على عقد قمة بينهما في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر أيلول المقبل.
الكوريتان تتفقان على عقد قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر
الكوريتان تتفقان على عقد قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر
وعقد مسؤولون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية محادثات رفيعة المستوى في قرية بانمونجوم الحدودية اليوم الاثنين لمناقشة القمة.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقى مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في أبريل نيسان واتفقا على عقد قمة أخرى في الخريف ستكون هذه المرة في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.
وعقد الزعيم الكوري الشمالي سلسلة من القمم الدبلوماسية مع قادة كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة هذا العام.
وكان مون وكيم قد عقدا اجتماعا مفاجئا على الحدود في مايو أيار، مما يجعل مون الزعيم الكوري الجنوبي الوحيد الذي التقى زعيما كوريا شماليا مرتين.
وفُرضت عقوبات شديدة على كوريا الشمالية بسبب سعيها للحصول على أسلحة نووية وصواريخ باليستية، لكن كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في قمتهما التاريخية بسنغافورة في يونيو حزيران الماضي على العمل لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
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