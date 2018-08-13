شاهد: طفل وحيد القرن المهدد بالانقراض في حديقة حيوان تشيستر

إنها أولى اللقطات لأول ظهور لـ "ماليندي"، رضيع وحيد القرن الذي ولد قبل أسبوع في حديقة حيوانات تشيستر بالمملكة المتحدة. "ماليندي" ظهر وهو يمرح ويلعب إلى جانب والدته للمرة الاولى منذ ولادته. لقد قضى "ماليندي" أكثر من ساعة في الجري واللعب في التراب والتنزه مع أمه قبل يأخذ قيلولة. وولد "ماليندي" في 31 يوليو-تموز أمام زوار حديقة الحيوانات، وكان الأمر غير عاديٍّ، لأنّ أنثى وحيد القرن عادة ما تلد في الليل. وحيد القرن الأسود من الحيوانات المهددة بالانقراض حيث تمّ إدراجه على قوائم الحيوانات المعرضة للخطر بمن قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويعتقد الخبراء أن عدد حيوانات وحيد القرن الموجودة حول العالم يبلغ نحو 650 فقط.