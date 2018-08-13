الولايات المتحدة تصنّف قائد سرايا الأشتر البحرينية "كإرهابي عالمي خاص"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء عن إضافة اسم قاسم عبد الله علي أحمد، الملقب بقاسم المؤمن إلى لائحة الإرهابيين الأجانب التي يحددها مكتب مكافحة الإرهاب، الأميركي.
وقاسم عبد الله علي أحمد هو قائد سرايا الأشتر (المقاومة الإسلامية في البحرين) التي صنّفتها الولايات المتحدة الأميركية كإرهابية في تموز / يوليو الفائت.
وبحسب القانون المعمول به في الولايات المتحدة، يتمّ تصنيف تحت فئة "إرهابي عالمي خاصّ" كلّ من ارتكب أعمالاً إرهابية، أو كلّ من يشكّل خطراً كبيراً لارتكاب عمل إرهابي.
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وبموجب التصنيف تمّت مصادرة كلّ أملاك علي أحمد في الولايات المتحدة فيما يحظر القانون الأميركي الأشخاص من إنجاز أي معاملات معه.
وأضاف البيان أن سرايا الأشتر المدعومة من إيران هي سرايا إرهابية تهدف إلى إسقاط الحكومة في البحرين، وأن المؤمن جنّد إرهابيين في البحرين، وسهّل التدريب على الأسلحة والمتفجرات لأفراد التنظيم، كما أمّن لهم المساعدات المادية والسلاح والمتفجرات بهدف تنفيذ هجمات إرهابية.
ويشير البيان إلى أن الحكومة في البحرين اكتشفت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أن المؤمن تورّط في مخطط لسرايا الأشتر لاغتيال شخصيات كبيرة في البحرين ولاستهداف خطوط أنابيبَ نفطية.