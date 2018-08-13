شاهد: إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في إدلب

مشهد مروع آخر يضاف إلى المشاهد المأساوية التي شاهدها الناس منذ بداية الأزمة السورية، طفل صغير عالق تحت أنقاض مبنى تهدم جراء انفجار عنيف حصل في مستودع للأسلحة الأحد 12 أغسطس / آب في محافظة إدلب.
الطفل في مقطع الفيديو ولهول ما حصل له لم يستوعب كيف وصل إلى هنا، ليعود ويتذكر بعد برهة أنه البيت الذي كان يقيم فيه، ويذكر أن هنالك أطفال آخرين كانوا معه.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن عدد القتلى في انفجار مبنى يعتقد أنه يضم مستودع أسلحة في منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا ارتفع إلى 69 قتيلا منهم 17 طفلا.
ووقع الانفجار في منطقة سكنية في بلدة سرمدا في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا أمس الأحد.
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مدير المرصد رامي عبد الرحمن أكد أن العمل جار لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض، وان المستودع يقع في مبنى سكني في بلدة سرمدا، وأن أسباب الانفجار غير واضحة.