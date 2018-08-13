شاهد: احتفال الجمهور المصري بهدّف صلاح الأوّل لليفربول هذا الموسم

بدأ النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الموسم هذا العام بتسجيل هدف في مرمى ويستهام يونايتد، ما أعطى آمالاً لمحبيه حول العالم، خصوصاً المصريين.
وسجّل صلاح الهدف الأول لناديه في مباراة الأمس – والدوري - في مواجهة سهلة، أنهاها "الليفر" بفوز عريض بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.
النتيجة أسعدت بطبيعة الحال الملايين، إضافة إلى عشرات الشبان المصريين الذين تابعوا المباراة على شاشة في أحد مقاهي القاهرة.
ويقول شريف مهدي (18 عاماً) إنه "في الماضي كان من الصعب إيجاد مقهى لمشاهدة ليفربول، أمّا الآن ما عليك إلا أن تقول إنك تريد مشاهدة صلاح يلعب كي يعرضوا المباراة".
وساعدت شعبية صلاح في مصر نادي ليفربول بكسب شريحة واسعة جداً من المشجعين المصريين، الذين لم يكونوا يعرفون النادي كثيراً قبل توقيع النجم المصري لصالحه.
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وثمة 12 ألف شخص ينتمي إلى رابطة مشجعي ليفربول في مصر، وعمر نبيل، (24 عاماً) يعدّ من "قدماء المحاربين" ومن قدماء المشجعين للنادي.
ويقول نبيل "قبل وصول صلاح إلى ليفربول كان خياري بتشجيع ليفربول "غريباً وفريداً" ولكن المصريين الآن يشجعون ليفربول حقاً".