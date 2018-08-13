هل أنت واقع في حب الشخص أم " فكرتك عنه" ؟!

هل سبق وشعرت بخيبة أمل بعد أن فشلت في اختيار شريكك في علاقة حب؟ نعم، ولعلّك أيضاً فقدت الثقة بقدرتك على الاختيار الملائم بعد سلسلة من التجارب الفاشلة. الموضوع طبيعي، فالعلاقات البشرية معقدة وقد تكون انعكاساً لتعقيدات النفس البشرية وتقلباتها. ولذلك من الوارد جداً أنك وقعت بحب " فكرة شخص ما" وليس الشخص نفسه!

ما هي الفكرة التي نكونها عن شخص ما ؟ يقول أخصائيون في علم النفس إن رغباتنا واحتياجاتنا الداخلية والتجارب التي نمر بها تؤثر على طريقة إدراكنا للأشياء وتقييمنا للأشخاص، فمثلاً قد تدفعنا "الحاجة إلى الحب" وليس الحب نفسه إلى نسج صورة ذهنية عن شخص ما نضع فيها آمالنا ورغباتنا وتوقعاتنا للوصول إلى " الكمال" في العلاقة .

وبالمقابل، قد يكون هذا الشخص لا يحمل الحد الأدنى من هذه الصفات التي نريدها. بمعنى آخر، نحن نتوهم بدافع من رغبتنا في اللاوعي وجود الصفات التي نحبها في هذا الشخص حتى لو لم تكن موجودة بالشكل الذي نتخيله، وبالتالي نقع في حب فكرتنا عن هذا الشخص.