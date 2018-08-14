بالفيديو : رغم الحرب...متحف إدلب السوري يعيد فتح أبوابه

بعد حوالي خمس سنوت على إغلاقه، أُعيد فتح متحف إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمال سوريا.

وعاد المتحف الذي لم يسلم من الدمار التي سببته الحرب في سوريا لاستقبال زواره بصالتي عرض تضمان العديد من القطع الأثرية كالتماثيل والفسيفساء والأواني والأعمدة وغيرها.

وجاءت هذه الخطوة بمبادرة من مجموعة من الأكاديميين وعلماء الآثار الذين أعادوا فتح المتحف رغم أن المنطقة ما زالت تشهد حالة حرب، حيث كان قد تمّ إغلاق المتحف منذ العام 2013.