بالفيديو : رغم الحرب...متحف إدلب السوري يعيد فتح أبوابه

بعد حوالي خمس سنوت على إغلاقه، أُعيد فتح متحف إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمال سوريا.
وعاد المتحف الذي لم يسلم من الدمار التي سببته الحرب في سوريا لاستقبال زواره بصالتي عرض تضمان العديد من القطع الأثرية كالتماثيل والفسيفساء والأواني والأعمدة وغيرها.
وجاءت هذه الخطوة بمبادرة من مجموعة من الأكاديميين وعلماء الآثار الذين أعادوا فتح المتحف رغم أن المنطقة ما زالت تشهد حالة حرب، حيث كان قد تمّ إغلاق المتحف منذ العام 2013.
وقال مسؤول المواقع الأثرية في إدلب أيمن نابو :" هذه رسالة للعالم كله وخاصة لليونسكو كي تعيد النظر في دورها فيما يخص هذه المواقع الأثرية".
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وتمّ افتتاح متحف إدلب في العام 1989، وهو مشهور بالألواح الطينية الأثرية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 2300 سنة قبل الميلاد.
وفي السنوات الأولى من الصراع في سوريا، تعرضت مدينة إيبلا للنهب والتدمير نتيجة المعارك بين المعارضة والجيش السوري.
يُذكر أن سوريا معروفة بكونها أرض حضارات متعددة، وتحوي كنوزاً أثرية تعود لآلاف السنين. ويوجد في البلاد ستة مواقع على لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي