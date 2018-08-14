بلومبيرغ: أمير سعودي سيواجه السجن لانتهاكه حرمة المحكمة في بريطانيا

كشفت وكالة "بلومبيرغ" للأخبار عن أن أميراً سعودياً سيواجه عقوبة السجن بسبب انتهاك حرمة المحكمة في بريطانيا.
وسيواجه الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس السابق لشركة زين للاتصالات، عقوبة السجن لمدة عام كامل وفقاً لما قاله أحد القضاة في لندن، وذلك لأنه لم يحضر جلسة محكمة على خلفية دعوى أقيمت ضده بالعاصمة البريطانية.
ويعود أساس الحكم إلى خلاف بين الأمير وشركة زين للهاتف المحمول بشأن قرض في عام 2010. وعندما طُلب من الأمير دفع مبلغ 500 مليون دولار ، تجاهل أوامر المحكمة البريطانية وقام بإجراءات منفصلة في الرياض وفقاً لما ذكره الموقع.
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وقال القاضي ريتشارد جاكوب " قرر الأمير حسام ألا ينخرط بأي شكل من الأشكال بقرارات المحكمة".
ونقلت "بلومبيرغ" عن ياسر المسند محامي الأمير حسام في الرياض قوله إن الحكم يتطلب اعترافاً من المحاكم في المملكة العربية السعودية. وفي الدعوى السعودية المنفصلة التي قام بها الأمير، حكمت المحكمة السعودية لصالحه.
أما توماس رافاييل محامي شركة زين قال " اعتمد الأمير حسام سياسة عدم الرد لكنه كان دائماً على علم تام بما يحدث".