دار الأوبرا الجزائرية تنبض بالحياة احتفالا بالصداقة مع الصين

تستعد دار الأوبرا في الجزائر لاحتضان مجموعة من فعاليات التبادل الثقافي بمناسبة مرور ستين عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع الصين.
وفتحت دار الأوبرا الجزائرية أبوابها عام 2016 وترمز إلى الصداقة والتعاون بين البلدين. حيث قامت الصين عام 2014 بالتبرع بمبلغ 40 مليون دولار لبناء دار للأوبرا في الجزائر احتفاءً بتطوير علاقات التعاون والصداقة بين الطرفين.
وتمثل دار الأوبرا وجهة ثقافية نابضة بالحياة للجزائريين، وتعطي فرصة جديدة لمحترفي الفنون المسرحية من أجل ممارسة نشاطاتهم. كما توفر مكاناً يسمح لراقصي الباليه بصقل مهاراتهم.
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يقول المدير العام للأوبرا سعودي نور الدين إن هذه الدار هي وجهة استثنائية رفيعة المستوى للمجتمع بأكمله وأضاف :" في عام 2017 كان هناك ما بين 140 إلى 150 نشاطاً... هذا العام قد نصل إلى هذا العدد أو أكبر منه".