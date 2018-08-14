القس الأميركي المحتجز في تركيا يقدم التماساً للمحكمة لإطلاق سراحه

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، العضوين في منظمة حلف شمال الأطلسي، بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأميركي آندرو برانسون الذي أمضى 21 شهراً في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

إسماعيل هالافورت محامي برانسون Reuters

وجاء في طلب الالتماس الذي اطلعت رويترز على نسخة منه "أنه يتعين على المحكمة أن توقف أي تدخلات سياسية غير قانونية وأن ترفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على القس آندرو برانسون".

ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بتقديم الدعم لأنصار فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، والذي تقول السلطات التركية إنه دبر محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وجاء في الوثيقة "يتعين على المحكمة منع أي تدخلات سياسية غير قانونية عن طريق رفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على المتهم".

وهبط سعر العملة التركية وسط مخاوف من تعمق الخلاف بين أنقرة وواشنطن ليبلغ أدنى مستوياته عند 7.24 ليرة للدولار منخفضا بنحو 45 بالمئة حتى الآن منذ بداية العام.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، وزادت التعريفة الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية إلى مثليها بعد وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية.

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وقال إسماعيل جيم هالافورت محامي برانسون إن أمام المحكمة سبعة أيام للبت في الالتماس. ويواجه برانسون حكما بالسجن 35 عاما إذا ثبتت إدانته. وهو ينفي التهم الموجهة إليه.

وتعقد الجلسة التالية في المحاكمة يوم 12 تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

في السياق، ذكرت وكالة الأناضول التركية أن، جيفري أم هوفينير، سفير الولايات المتحدة الأميركية في تركيا، قام بزيارة القس برانسون في إقامته الجبرية، اليوم الثلاثاء.