السياح العرب يستفيدون من هبوط الليرة بالتبضع في أفخم المتاجر بتركيا

تدفق السياح على المتاجر في تركيا يوم الاثنين (18 أغسطس آب) حيث تعززت قوتهم الشرائية بسبب أزمة العملة وذلك بعد هبوط الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار.
واجتاح متسوقون معظمهم من البلدان العربية شوارع حي نيشانتيشي الراقي في اسطنبول واصطفت طوابير من السائحين أمام متاجر لعلامات تجارية شهيرة للاستفادة من انخفاض سعر الليرة.
وقالت الكويتية فاطمة علي، التي تزور المدينة مع شقيقتيها "الأسعار وايد رخيصة بحق (بالنسبة) لبلادنا في الكويت وايد رخيصة يعني أرخص من الكويت. يعني رحنا زارا أرخص من زارا الكويت."
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وقال أحد الموظفين بمتجر ملابس راق رفض ذكر اسمه إن هذا العدد من المتسوقين غير عادي حتى في ذروة المواسم التي تشهد ارتفاع نسبة البيع لكنه أرجع ذلك إلى انخفاض قيمة العملة التركية.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وهبطت إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة حيث هوت بنحو 18 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001.