قالت الشرطة العراقية إن شخصين قتلا وأصيب ستة بجروح إثر انفجار قنبلة في سوق مزدحمة في بغداد اليوم الثلاثاء.
مقتل اثنين في انفجار قنبلة بسوق مزدحمة في بغداد
تقرأ الآن:
مقتل اثنين في انفجار قنبلة بسوق مزدحمة في بغداد
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار الذي وقع في حي مدينة الصدر معقل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي فازت كتلته البرلمانية في الانتخابات في مايو أيار الماضي.
وأعلن العراق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن من المرجح أن تشن الجماعة المتشددة هجمات بعد انهيار دولة الخلافة التي أعلنتها من جانب واحد وإخراج مقاتليها من جميع الأراضي التي سيطروا عليها في البلاد.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
المتحف البريطاني يعيد آثارا مسروقة من العراق عمرها 5000 سنة
ترميم جسر في الفلّوجة يروي صفحات من تاريخ العراق المعاصر