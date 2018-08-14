قالت الشرطة البريطانية إن عددا من المارة أصيبوا عندما صدمت سيارة حواجز أمنية خارج البرلمان في لندن اليوم الثلاثاء وإنها اعتقلت السائق.
الشرطة البريطانية تتعامل مع حادثة البرلمان على أنها عمل إرهابي
الشرطة البريطانية تتعامل مع حادثة البرلمان على أنها عمل إرهابي
وأضافت الشرطة أنها تتعامل مع الحادثة في هذه المرحلة على أنها عمل إرهابي.
وتابعت في بيان على تويتر "اعتقل أفراد شرطة قائد السيارة في المكان وأصيب عدد من المارة. لا تزال الشرطة في المكان وسنوفر مزيدا من المعلومات حال توفرها".
وهرعت سيارات الإسعاف إلى عين المكان، فيما طوقت الشرطة المكان.
وقالت متحدثة "مازلنا نحاول الربط بين المعلومات".
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا مكبل اليدين يقتاده شرطيون مدججون بالسلاح بعيدا عن موقع الحادثة.
وأغلقت السلطات محطة وستمنستر لقطارات الأنفاق القريبة من البرلمان وطوقت المبنى الذي لا يسمح حاليا لأي شخص بدخوله. والبرلمان في حالة عطلة صيفية لذا لا يدخل معظم الأعضاء المبنى في الوقت الحالي.
ووقعت الحادثة الساعة 0637 بتوقيت غرينتش.
وذكرت الشرطة أن الإصابات ليست خطيرة ولا تهدد الحياة.