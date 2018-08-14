الولايات المتحدة تعيش "جنون الطقس"

أجواء مختلفة في أماكن متفرقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ففي حين تعاني سان دييغو وكاليفورنيا من حرائق بالغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تسببت أمطار في بنسلفانيا بفيضانات اضطر سكان بعض المناطق لإجلاء منازلهم.

ففي بنسلفانيا تسببت الأمطار الغزيرة بحصار شخص تعلق على شجرة ضخمة، بعد أن وجد نفسه محاصرا وسط سيل من المياه، شكلته الأمطار الغزيرة، ما استلزم تدخل قوات الطوارئ لإنقاذه.

كما تسببت الأمطار بفيضان الأنهار والمجاري المائية، وهو ما أدى إلى إغلاق الطرق وغرق بعض المنازل.