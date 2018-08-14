الولايات المتحدة تعيش "جنون الطقس"

أجواء مختلفة في أماكن متفرقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ففي حين تعاني سان دييغو وكاليفورنيا من حرائق بالغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تسببت أمطار في بنسلفانيا بفيضانات اضطر سكان بعض المناطق لإجلاء منازلهم.
ففي بنسلفانيا تسببت الأمطار الغزيرة بحصار شخص تعلق على شجرة ضخمة، بعد أن وجد نفسه محاصرا وسط سيل من المياه، شكلته الأمطار الغزيرة، ما استلزم تدخل قوات الطوارئ لإنقاذه.
كما تسببت الأمطار بفيضان الأنهار والمجاري المائية، وهو ما أدى إلى إغلاق الطرق وغرق بعض المنازل.
الحال ذاته في ولاية نيو جيرسي، حيث تسبب استمرار الأمطار لـ 72 ساعة بفيضانات بأجزاء مختلفة من الولاية الاثنين 13 آب / أغسطس، ما تسبب بتدمير 32 منزلا، وأكد العمدة جيمس داميانو بأنها أصبحت غير صالحة للسكن.
وعلى المقلب الآخر توفي رجل إطفال الاثنين 13 أغسطس / آب، شمال ولاية كاليفورنيا، نتيجة اصابته في موقع حريق شمال سان فرانسيسكو، بمجمع ميندو سينو شمال سان فرانسيسكو.
هذه الحرائق هي الأكبر من نوعها في الولاية، رجال الإطفاء من أنحاء الولايات المتحدة يساعدون كاليفورنيا للسيطرة على حرائق الغابات المدمرة التي انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت بموت ستة رجال إطفاء.
وشب حريق في مدينة سانتياغو الثالث في نفس المنطقة منذ الشهر الماضي، ما استدعى إلى القيام بعمليات اجلاء، وإغلاق للطريق السريع.
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فرق الإطفاء بدأت عملها لإخماد الحريق برا وجوا، باستخدام طائرات إطفاء الحرائق، هدف اخمادها قبل اقترابها من حديقة الحيوان "سفاري بارك"، التي أغلقت أبوابها مبكرة بسبب حالة الطوارئ، والجدير ذكره أن النيران التهمت حوالي 40 فدانا بعد ساعتين فقط من اندلاعها.
ونقلت رويترز عن السلطات الأمريكية قولها إن ستة حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة مما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة بالفعل عبر البلاد إلى أكثر من 100 مع توقع اندلاع مزيد من الحرائق في مطلع الأسبوع بسبب صواعق البرق التي تضرب الأراضي الجافة.
وأعلن المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن أكثر من 30 ألف فرد من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة ونحو 140 من استراليا ونيوزيلندا يكافحون هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.
واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو وكانت كاليفورنيا من بين أكثر الولايات تضررا.
وأظهرت لقطات فيديو طياري الحرس الوطني في كاليفورنيا وطياري الحرس الوطني الأمريكي يرشون الماء يوم الجمعة 10 أغسطس / آب على أكبر حريق في كاليفورنيا إلى الآن، وهو الحريق الذي أتى اعتبارا من أمس السبت 11 أغسطس/ آب على أكثر من 328 ألفا و226 فدانا.