السيسي ونظيره اليمني يبحثان حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر

قالت رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الاثنين سبل التعاون بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضافت أن السيسي شدد على رفض مصر أن يكون اليمن منصة تهديد لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.