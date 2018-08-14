مقتل رجل إطفاء في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

لقي رجل إطفاء حتفه أثناء عمله في مكافحة أكبر حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تاريخها والذي أججه ارتفاع درجات الحرارة وأسفر عن تدمير عشرات المنازل.
وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا إن رجل الإطفاء، الذي لم تعلن اسمه، قتل يوم الاثنين 13 أغسطس / آب أثناء مكافحة (حريق المزرعة) وهو أحد حريقين شكلا ما يسمى حريق (مندوسينو كومبليكس) والذي أتى على ما يزيد على 140 ألف فدان حتى الآن.
وقال مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن رجل الإطفاء من ولاية يوتا نُقل جوا إلى مستشفى حيث لقي حتفه.
وهذا هو سادس شخص يلقى حتفه في مواجهة حرائق كاليفورنيا المستعرة هذا العام وهي الأكثر تدميرا منذ ما يزيد على عشر سنوات. وأجبرت الحرائق عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.
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ودمر حريق (مندوسينو كومبليكس) منذ اندلاعه في 27 يوليو تموز 146 منزلا وهو واحد من نحو 110 حرائق غابات كبرى مستعرة في أنحاء الغرب الأمريكي.
وبحسب المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات أتت تلك الحرائق على ما يزيد على 23 ألف كيلومتر مربع وهي أكبر من مساحة ولاية نيوجيرزي.