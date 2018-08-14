مقتل رجل إطفاء في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

لقي رجل إطفاء حتفه أثناء عمله في مكافحة أكبر حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تاريخها والذي أججه ارتفاع درجات الحرارة وأسفر عن تدمير عشرات المنازل.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا إن رجل الإطفاء، الذي لم تعلن اسمه، قتل يوم الاثنين 13 أغسطس / آب أثناء مكافحة (حريق المزرعة) وهو أحد حريقين شكلا ما يسمى حريق (مندوسينو كومبليكس) والذي أتى على ما يزيد على 140 ألف فدان حتى الآن.

وقال مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن رجل الإطفاء من ولاية يوتا نُقل جوا إلى مستشفى حيث لقي حتفه.