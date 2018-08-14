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الضفة الغربية

إسرائيل تفرج عن أطنان من البريد الفلسطيني المتراكم منذ 2010

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إسرائيل تفرج عن أطنان من البريد الفلسطيني المتراكم منذ 2010

إسرائيل تفرج عن أطنان من البريد الفلسطيني المتراكم منذ 2010
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flickr : bertknot
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أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني علام موسى أن إسرائيل أفرجت عن أطنان من البريد الفلسطيني المُحتجز منذ بدء المراسلات عبر الأردن في العام 2010.

ويشمل البريد طرود وبريد سريع وعادي ومسجل.

واعتبر الوزير أن إسرائيل تعرقل عملية المراسلة بالبريد على اعتبارها شكلاً من أشكال السيادة. وقال إن الإفراج عن البريد كان حصيلة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

ووجه موسى الشكر للأردن على الدور الذي لعبته من أجل نجاح مساعي الإفراج عن البريد الفلسطيني.

وكان التبادل البريدي المباشر عبر الأردن قد بدأ بعد اتفاقية بين الجانبين الأردني والفلسطيني في العام 2016 تحت رعاية اتحاد البريد العالمي. وأشار الوزير إلى أن الطرف الإسرائيلي يماطل في تطبيق الاتفاق ولا يلتزم بتطبيق القرارات الدولية.

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