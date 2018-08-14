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إيطاليا

30 قتيلا على الأقل إثر انهيار جسر للسيارات في جنوة الإيطالية

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30 قتيلا على الأقل إثر انهيار جسر للسيارات في جنوة الإيطالية

30 قتيلا على الأقل إثر انهيار جسر للسيارات في جنوة الإيطالية
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قتل عشرات الأشخاص في انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوة الساحلية شمال إيطاليا اليوم الثلاثاء، في حادث وصفه وزير النقل بأنه من المرجح أن يكون "فاجعة".

وقالت وكالة أدنكرونوس الإيطالية للأنباء إن رئيس خدمة الإسعاف المحلية ذكر أن هناك "عشرات القتلى".

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أن من المرجح سقوط ضحايا بعدما انهار الجسر في حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة.

وقال مسؤول في الإسعاف لرويترز إنه لا يمكنهم سوى تأكيد إصابة شخصين حتى الآن. وأضاف "لكننا مع الأسف نفترض أن هناك الكثير من القتلى".

وعرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر المنهار الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

وانهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.

وقال شاهد لمحطة (سكاي إيطاليا) التلفزيونية إنه شاهد "ثماني أو تسع" سيارات على الجسر وقت انهياره مضيفا أن المشهد كان "مروعا".

وقال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي على تويتر إنه يتابع "بقلق شديد ما يبدو أنه فاجعة".

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