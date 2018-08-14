الملك سلمان وولي عهده يستقبلان السيسي في نيوم

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الثلاثاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمنطقة الاقتصادية السعودية "نيوم".
ونيوم منطقة اقتصادية ضخمة تتكلف 500 مليار دولار تعهد ولي العهد السعودي ببنائها من الصفر في منطقة نائية في البلاد.
وأضافت الوكالة الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شارك في اللقاء الذي جرى خلاله "تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وقالت وسائل إعلام رسمية سعودية في 30 يوليو تموز إن الملك سلمان وصل لقضاء فترة راحة في نيوم.
كان الأمير محمد أعلن العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.
للمزيد على يورونيوز:
السيسي ونظيره اليمني يبحثان حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر
نتنياهو زار مصر والتقى بالسيسي سرّاً
محكمة مصرية تحكم على مرشد الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد
ولم تعلن السلطات سوى عن تفاصيل قليلة منذ ذلك الحين. وبينما أعلنت بعض الشركات ومنها سوفت بنك اليابانية، عن استعدادها للاستثمار في نيوم، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشروعات كبيرة.
وقال مسؤول سعودي لرويترز في مارس آذار إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم.
وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه خلال زيارة قام بها الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.