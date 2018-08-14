مالطا "تتنازل" وتستقبل سفينة إنقاذ المهاجرين أكواريوس

قالت مالطا يوم الثلاثاء إنها وافقت على السماح لسفينة إنقاذ المهاجرين أكواريوس بالرسو في أحد موانئها وإنزال 141 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة الساحل الليبي الأسبوع الماضي لتنهي مواجهة أوروبية بشأن من ينبغي أن يستقبل السفينة.
وقال بيان حكومي "ستقدم مالطا تنازلاً يسمح للسفينة بدخول موانئها، برغم عدم وجود ما يلزمها بذلك قانونا".
وأضاف "ستوفر مالطا قاعدة لوجستية وسيتم توزيع كل المهاجرين وعددهم 141 على متنها بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا".
وأشارت الحكومة أيضا إلى أن 114 مهاجرا آخرين تم إنقاذهم في البحر ونقلوا إلى مالطا يوم الاثنين. وسيتم توزيع 60 منهم على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأنهى القرار مواجهة استمرت أربعة أيام رفضت خلالها إسبانيا وتونس ومالطا دخول السفينة.
أيضاً على يورونيوز:
شاهد: سفينة إغاثية تحمل 140 مهاجرا تبحث عن ميناء أوروبي للرسو فيه
بروكسل تخطط لتشديد إجراءات منح الجنسية الأوروبية للمستثمرين الأجانب
البرتغال توافق على استقبال 30 مهاجرا من أصل 244 كانوا على متن سفينة أكواريوس
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا وافقت على استقبال بعض المهاجرين على متن أكواريوس.
وقال ديميتريس أفراموبولوس المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة إنه ينبغي للتكتل التوصل إلى حل طويل الأمد لمشكلة المهاجرين.
وأضاف في بيان "لا يمكننا الاعتماد على ترتيبات مؤقتة، نريد حلولاً دائمة. إنها ليست مسؤولية دولة واحدة أو بضع دول من الدول الأعضاء فقط، وإنما مسؤولية الاتحاد الأوروبي بأكمله".