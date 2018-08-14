معرض لأزياء مارلين مونرو يروي قصصاً لـ"أيقونة الإغراء"

على مدار سنوات، بقي المتابعون والمهتمون يتساءلون كيف أن النجمة السينمائية الأمريكية مارلين مونرو حافظت على لقبها كـ "أيقونة الإغراء" في هوليود، وكان يتناهى إلى مسامع المرء في هذا الصدد قصص وإشاعات كثيرة، لم يكن أيّ منها يحمل سمات الخبر اليقين.

Courtesy of the family of Marian Nixon Seiter, who was married to Ben Lyon from 1972 until his death in 1979

تستضيف شركة "بروفايلز أوف هيستوري"، أشهر مزادات العالم في مجال الأعمال الفنية بهوليوود، معرضًا لأزياء مارلين مونرو في مركز بيلي للإعلام في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، ومن بين المواد المعروضة للمزاد، فستان مونرو الأبيض الشهير من فيلم "رغبة السبع سنوات" عندما تهب ريح من نفق تحتها تنورتها في لحظة مميزة، كما تتضمن أيضًا صورة فوتوغرافية لها لم يتم تداولها من قبل، وقّعت عليها مارلين لأحد المنفّذين في هوليوود، بن ليون، المدير التنفيذي السابق لشركة فوكس للقرن العشرين.