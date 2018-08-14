وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الروسي.. تنددٌ بالعقوبات الأمريكية وسعيٌّ لحل بشأن إدلب

ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على بلاده وعلى تركيا، مؤكداً أن موسكو تناقش منذ بعض الوقت إمكانية استخدام العملات الوطنية لإبرام الصفقات التجارية الثنائية مع تركيا والصين وإيران.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقره: إن العقوبات الأمريكية الجديدة على أنقرة وموسكو غير مشروعة وتعد وسيلة أمريكية لتحقيق أفضلية تنافسية غير عادلة في التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجج النزاع مع أنقرة بفرض رسوم استيراد أعلى على واردات الصلب والألومنيوم، معمقا الاضطرابات في الأسواق المالية التركية، وقد حذرت أنقرا واشنطن من أن العقوبات والضغوط ستؤدي فقط إلى الإضرار بالروابط بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وقالت إنها ستواصل الرد عند الضرورة على الرسوم الجمركية الأمريكية.