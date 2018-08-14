"دبي سكوير": خطة لإنشاء أكبر مساحة تجارية في العالم

تخطط دبي لبناء وجهة تجارية وترفيهية ضخمة تنافس أشهر المولات بحجمها ومميزاتها الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وأعلنت " دبي القابضة" و " إعمار العقارية" أنّ هذه الوجهة الجديدة ستحمل اسم "دبي سكوير" وستتجاوز بمميزاتها كل المفاهيم التقليدية المعروفة، حيث سيتم توظيف آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لخلق مفاهيم جديدة في التجارة والترفيه.
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وسيضم "دبي سكوير" أكبر حي صيني في الشرق الأوسط، وسيحوي العديد من الشوارع والأزقة التي ستحتضن فعاليات ترفيهية وتجارية.