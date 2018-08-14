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"دبي سكوير": خطة لإنشاء أكبر مساحة تجارية في العالم

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"دبي سكوير": خطة لإنشاء أكبر مساحة تجارية في العالم

"دبي سكوير": خطة لإنشاء أكبر مساحة تجارية في العالم
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تخطط دبي لبناء وجهة تجارية وترفيهية ضخمة تنافس أشهر المولات بحجمها ومميزاتها الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأعلنت " دبي القابضة" و " إعمار العقارية" أنّ هذه الوجهة الجديدة ستحمل اسم "دبي سكوير" وستتجاوز بمميزاتها كل المفاهيم التقليدية المعروفة، حيث سيتم توظيف آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لخلق مفاهيم جديدة في التجارة والترفيه.

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وسيضم "دبي سكوير" أكبر حي صيني في الشرق الأوسط، وسيحوي العديد من الشوارع والأزقة التي ستحتضن فعاليات ترفيهية وتجارية.

وسيتم اعتماد تقنيات وتطبيقات الهاتف المحمول في عمليات البحث والتسوق والدفع. كما سيتم استقطاب كبرى علامات الأزياء في العالم وسيكون هناك منطقة مخصصة للفنون، بالإضافة إلى كل ما يخص فن الطهي وأسواق الطعام.

وتقع الوجهة الجديدة قرب "خور دبي"، وتمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار الخور على بعد حوالي 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي . وستمثل مدينة مستقبلية صغيرة بمساحة تبلغ 2,6 مليون متر مربع.