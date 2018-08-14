الحكومة العُمانية تقرّ حزمة من الإجراءات لحماية الموظّفين الأجانب

قالت وسائل إعلام محلية في سلطنة عمان إن وزارة العمل أدخلت إجراءات جديدة لحماية حقوق العمال والموظفين الأجانب في داخل السلطنة.
وقالت إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية إن الإجراءات الجديدة تتضمن حماية الموظفين الأجانب الذين يتم تقديم شكاوى ضدّهم من قبل الشركات، والذين يتمّ اتهامهم "بهجران العمل بطريقة غير قانونية".
وستقوم الحكومة بالتحقيق في إجراءات كلّ شركة ترفع أكثر من خمسة تقارير في الشهر بحقّ موظّفيها، بحسب المصدر نفسه.
القرار الحكومي الأخير يعطي الحق كذلك للموظفين الأجانب بالاعتراض على تصنيفهم "كموظفين فارين من العمل" خلال مدّة شهرين من رفع الشكوى بحقّهم.
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وتقول الحكومة إنه في حال تم تثبيت عدم صحّة التقرير المرفوع من قبل الموظِّف، قد يتمّ نقلُ الموظف – شرط موافقته - إلى شركة أخرى من دون العودة إلى الموظِّف القديم.
وفي حال تأكدت صحّة التقرير المرفوع من قبل الشركة، ستتم معاقبة الموظف "الذي هجر العمل" عبر دفع غرامة مالية تتراوح بين ألف وألفين دولار أميركي.
ويجبر الإجراء الحكومي الجديد الشركات أيضاً على إثبات أن الموظفين تلّقوا رواتبهم في الشهور الثلاثة الأخيرة، قبل "اختفائهم من العمل".