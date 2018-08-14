أثار قيام سلطات العاصمة الفرنسية باريس بنشر عدد من المراحيض العامة الصديقة للبيئة والمكشوفة تماماً للمارة حفيظة وغضب العديد من سكان المدينة.
مراحيض عامة في الهواء الطلق تثير غضب سكان باريس
تقرأ الآن:
مراحيض عامة في الهواء الطلق تثير غضب سكان باريس
وقام عدد من السكان بتقديم شكوى رسمية مطالبين بإزالة تلك المراحيض وخاصة من الأماكن التي عادة ما تكتظ بالسياح.
ويحتوي تصميم المراحيض على فتحات في مقدمتها مزودة بقش يتحول إلى سماد كالمستخدم في تخصيب المتنزهات والحدائق.
وقال مصمم تصميم المراحيض دفاعاً عن مشروعه إن فكرته توفر حلاً صديقاً للبيئة لمشكلة التبول في الشوارع والأماكن العامة.
إقرأ أيضاً:
شاهد : عشاق الرقص من المثليين يستعرضون مهاراتهم في باريس
شاهد: الباريسيون يلجأون إلى نوافير الماء هرباً من الحرّ