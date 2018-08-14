نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول إيراني قوله اليوم الثلاثاء إن السعودية أفرجت عن ثلاثة صيادين إيرانيين اعتقلهم خفر السواحل السعودي العام الماضي بعد مفاوضات بين الجانبين.
السعودية تفرج عن 3 صيادين إيرانيين اعتقلتهم السنة الماضية
السعودية تفرج عن 3 صيادين إيرانيين اعتقلتهم السنة الماضية
وزاد التوتر بين إيران الشيعية والسعودية السنية خلال السنوات الماضية. وتدعم كل منهما أطرافا مختلفة في حروب بأنحاء الشرق الأوسط.
وقال أردشير يار أحمدي رئيس قطاع الثروة السمكية بإقليم بوشهر الإيراني إن الصيادين اعتقلوا في المياه السعودية في يونيو حزيران من العام 2017 بعدما انجرف قاربهم إلى المياه السعودية.
وأضاف يار أحمدي أنه جرى إطلاق سراحهم هذا الأسبوع "بعد مفاوضات بين مسؤولي وزارة الخارجية في البلدين".
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ولم يذكر المسؤول الإيراني موعد الإفراج عن الصيادين الثلاثة على وجه التحديد.
وأفرجت السلطات السعودية في فبراير شباط عن تسعة صيادين إيرانيين بعد اعتقالهم لمدة عامين بتهمة انتهاك المياه الإقليمية السعودية.
ولم يتسن التواصل مع السلطات السعودية للتعليق. وقطعت السعودية كل علاقاتها مع إيران في العام 2016.