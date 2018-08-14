استدعاء 20000 سيارة "بي إم دبليو" للفحص في كوريا الجنوبية وسنة سجن للمتهربين

أكدت وزارة المواصلات في كوريا الجنوبية الثلاثاء 14 أغسطس / آب بأنها ستمنع 20000 سيارة من نوع بي إم دبليو من السير في شوارعها بعد ازدياد الشكاوى من مخاوف اشتعال المحركات.

عملية المنع هذه جاءت بعد اشتعال 27 محركا منذ الشهر الأول من هذا العام وحتى شهر يوليو / تموز الماضي، وهو ما دفع الشركة للاعتذار، واستدعاء أكثر من مئة ألف سيارة تسير بالديزل، بما فيها BMW 520d، ابتداء من العشرين من الشهر الحالي.

التحرك الحكومي جاء بعد مخاوف الناس في كوريا الجنوبية، وبحسب وزارة المواصلات فإن العشرين ألف سيارة التي أعلنت عنها الحكومة هي من ضمن عدد السيارات التي كانت السيارة قد استدعتها لإجراء فحوص الأمان، وألمحت الوزارة إلى أن الاستدعاء هو لتوخي الحذر والأمان وليس لمعاقبة أصحاب السيارات.