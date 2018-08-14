سائق مكلارين فرناندو ألونسو يعلن اعتزاله الفورمولا 1

أعلن سائق فريق مكلارين لسباقات سيارات الفورمولا 1 الإسباني فرناندو ألونسو، اعتزاله المشاركة في سباقات سيارات الفئة الأولى بنهاية الموسم الحالي.
وكان ألونسو البالغ من العمر 37 عاما فاز ببطولة رينو في عامي 2005 و 2006، علماً أنه بدأ مسيرته في سباق جائزة أستراليا الكبرى عام 2001 لصالح ميناردي.
وأكد فريق مكلارين نبأ اعتزال ألونسو في بيان رسمي نشره على موقعه على الإنترنت قال فيه: "يؤكد ماكلارين راسينج اليوم أن بطل العالم في الفورمولا 1، فرناندو ألونسو، لن يشارك في الفورمولا 1 في عام 2019."
وقال ألونسو: "بعد 17 سنة رائعة في هذه الرياضة الممتعة، حان الوقت بالنسبة لي لإجراء تغيير (في حياتي) والمضي قدما".
وأضاف "لقد استمتعت بكل دقيقة من تلك المواسم الرائعة"، معرباً عن شكره لكل من ساهم في نجاحه خلال مسيرته في سباقات سيارات الفئة الأولى.
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