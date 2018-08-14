نتائج إيجابية لكل أنواع المخدرات في دم سائق إسباني

أظهرت فحوص للكشف عن تعاطي المخدرات خضع لها سائق في شمال شرق إسبانيا نتائج إيجابية على كل أنواع المخدرات، بعد أن تم إيقافه من قبل الشرطة السبت 11 أغسطس / آب.
وقد وجد المحققون مستويات عالية من الحشيش، الكوكايين، الأفيون، ومادة الميتافيتامين، ناهيكم عن الكحول، بمعدل 0.60 ملغ /1.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
بقايا طفل قضى أثناء "طرد الجن" و"مسلمون" قيد التحقيق!
الشرطة البريطانية تتعامل مع حادثة البرلمان على أنها عمل إرهابي
إردوغان: "تركيا ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية"
الشرطة المحلية أكدت ليورونيوز أن الجيران في بلدة كاركاستيلو استدعوا الشرطة، بعد مشاهدة عدة أشخاص في سيارة تحت تأثير الكحول.