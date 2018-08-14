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إسبانيا

نتائج إيجابية لكل أنواع المخدرات في دم سائق إسباني

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نتائج إيجابية لكل أنواع المخدرات في دم سائق إسباني

نتائج إيجابية لكل أنواع المخدرات في دم سائق إسباني
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أظهرت فحوص للكشف عن تعاطي المخدرات خضع لها سائق في شمال شرق إسبانيا نتائج إيجابية على كل أنواع المخدرات، بعد أن تم إيقافه من قبل الشرطة السبت 11 أغسطس / آب.

وقد وجد المحققون مستويات عالية من الحشيش، الكوكايين، الأفيون، ومادة الميتافيتامين، ناهيكم عن الكحول، بمعدل 0.60 ملغ /1.

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الشرطة المحلية أكدت ليورونيوز أن الجيران في بلدة كاركاستيلو استدعوا الشرطة، بعد مشاهدة عدة أشخاص في سيارة تحت تأثير الكحول.

وقد تم تغريم السائق مبلغ 1000 يورو، وتم حذف ست نقاط من رخصة قيادته لرسوبه في فحص الكحول، و1000 يورو أخرى وست نقاط أيضا لفشله باجتياز فحص المخدرات.