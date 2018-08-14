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روسيا

نظام تشفير واتساب الجديد يفتح الأبواب للتجسس على بيانات المستخدمين

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نظام تشفير واتساب الجديد يفتح الأبواب للتجسس على بيانات المستخدمين

نظام تشفير واتساب الجديد يفتح الأبواب للتجسس على بيانات المستخدمين
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سيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات والقراصنة الوصول إلى رسائل المستخدمين الخاصة عبر تطبيق واتساب بدءاً من العام 2019 وذلك بعد تغيير أجراه التطبيق على نظام التشفير.

واتخذت الشركة هذا الإجراء لدواعٍ أمنية، تحديداً لكشف نشاطات إرهابية محتملة.

وكتب موقع أكيت الروسي المتخصص في الشؤون المعلوماتية أن الإجراء الجديد الذي اتخذه التطبيق سيمكّن أجهزة الاستخبارات من الوصول إلى رسائل المستخدمين.

وتملك شركة فيسبوك واتساب منذ العام 2014.

وقدمّ، يان كوم، وهو أحد مؤسسي تطبيق واتساب استقالته في نهاية نيسان / أبريل من العام الجاري، بعد خلاف مع فيسبوك حول سياسة حماية البيانات الشخصية والتشفير.

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وكانت تشيك بوينت، إحدى الشركة الإسرائيلية المتخصصة في المعلوماتية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن اكتشافها ثغرة في تطبيق واتساب يخوّل "طرفاً ثالثاً" بقراءة وتعديل رسائل.