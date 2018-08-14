ترامب يوقع مشروع قانون سياسة الدفاع ويخفف تدابير التعامل مع شركتين صينيتين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين 13 أغسطس / آب مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يجيز الإنفاق العسكري ويتضمن ضوابط مخففة على عقود الحكومة الأمريكية مع شركتي (زد.تي.إي) وهواوي تكنولوجيز الصينيتين.

ووقع ترامب القانون في قاعدة فورت درام العسكرية في شمال ولاية نيويورك لدى عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة لمدة 12 يوما في ناديه للغولف في نيوجيرزي. وسُمي المشروع باسم السناتور جون مكين، أحد أشد منتقدي ترامب، لكن الرئيس لم يذكر مكين، الذي يعاني من المرض، بالاسم.

وقال مكين في بيان إنه "تأثر" لأن مشروع القانون يحمل اسمه مضيفا أنه سيتصدى للتهديدات المتنامية.