تونسيات يتظاهرن احتجاجا على اقتراح السبسي حول المساواة بالميراث

انطلقت الإثنين 13 أغسطس / آب مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية نظمها ناشطون وممثلون عن منظمات عديدة، اجتمعوا خارج المسرح البلدي، مرددين شعارات تدعوا لدولة مدنية، وبإقرار المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين.

وأعرب الناشطون عن رفضهم أنصاف الحلول، في إشارة إلى تصريح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأخير حول قانون الميراث، خلال احتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية، في قصر قرطاج، حيث أشار في خطابه إلى أن قرار المساواة بين المرأة والرجل في الميراث يعود لقرار المورث.

وفي قد في خطبته مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.