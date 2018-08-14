تونسيات يتظاهرن احتجاجا على اقتراح السبسي حول المساواة بالميراث

انطلقت الإثنين 13 أغسطس / آب مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية نظمها ناشطون وممثلون عن منظمات عديدة، اجتمعوا خارج المسرح البلدي، مرددين شعارات تدعوا لدولة مدنية، وبإقرار المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين.
وأعرب الناشطون عن رفضهم أنصاف الحلول، في إشارة إلى تصريح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأخير حول قانون الميراث، خلال احتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية، في قصر قرطاج، حيث أشار في خطابه إلى أن قرار المساواة بين المرأة والرجل في الميراث يعود لقرار المورث.
وفي قد في خطبته مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
وقال السبسي : "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".
كان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في أغسطس آب عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.
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واحتشد آلاف التونسيين يوم السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.
وتجمع آلاف النساء والرجال في وسط تونس في المساء للمطالبة بقانون يمنح النساء حقوقا متساوية في الميراث.